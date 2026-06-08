कप्तानी जाने के बाद सूर्यकुमार यादव ने उठाया बड़ा कदम, सोशल मीडिया से मुंबई इंडियंस को हटाया, MI छोड़ने के संकेत?

Suryakumar Yadav unfollows Mumbai Indians: भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव के लिए यह समय काफी मुश्किलों भरा नजर आ रहा है। हाल ही में उन्हें भारतीय T20I टीम की कप्तानी से हटाकर टीम से भी बाहर कर दिया गया था, और अब ऐसा लग रहा है कि आईपीएल में मुंबई इंडियंस (MI) के साथ भी उनका सफर खत्म होने की कगार पर है। सोमवार सुबह सूर्या के इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आए एक बड़े बदलाव ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है, जिससे उनके मुंबई इंडियंस (MI) छोड़ने की अफवाहें तेज हो गई हैं।