मुंबई इंडियंस के कोच की बात नहीं मानते सीनियर खिलाड़ी, भड़के कोचिंग स्टाफ ने दे दी बड़ी चेतावनी

Mumbai Indians news, Hardik Pandya captaincy update: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद फ्रेंचाइजी के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। खबरें आ रही हैं कि खराब सीजन के बाद हार्दिक पंड्या अपनी कप्तानी गंवा सकते हैं। हार्दिक की कप्तानी में मुंबई ने इस सीजन 14 में से सिर्फ 4 मैच जीते। लेकिन बात सिर्फ कप्तानी तक ही सीमित नहीं है। मुंबई इंडियंस का संकट बहुत गहरा हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक, टीम के कोचिंग स्टाफ कई सीनियर खिलाड़ियों से बेहद नाराज हैं और उन्होंने कुछ दिग्गजों को नॉट कोचबल (बात न सुनने वाला) तक कह दिया है।