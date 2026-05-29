हार्दिक पंड्या की मुंबई इंडियंस से हो सकती है छुट्टी, जानें कौन हो सकता है टीम का अगला कप्तान

अब सवाल यह है कि अगर हार्दिक पंड्या कप्तानी छोड़ते हैं तो मुंबई इंडियंस के पास विकल्प क्या होंगे। देखा जाए तो टीम के पास सूर्यकुमार यादव जैसा अनुभवी खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन कप्तानी का दबाव उनकी बल्लेबाजी पर असर डालता दिखाई दिया है। टीम इंडिया की कप्तानी मिलने के बाद उनके प्रदर्शन में गिरावट भी देखने को मिली। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह भी ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं और उन्हें भी कप्तानी का बड़ा दावेदार माना जा रहा है। हालांकि मुंबई इंडियंस के पास सबसे अच्छा विकल्प तिलक वर्मा हैं, टीम इंडिया A के हाल ही में कप्तान बनाए गए हैं।