RR vs GT: जोफ्रा आर्चर के सामने नहीं चलता शुभमन गिल का बल्ला, सात बार हुआ है सामना इतनी बार हुए हैं आउट

दोनों के बीच अब तक सात मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें आर्चर ने गिल को तीन बार आउट किया है। इस दौरान गिल का औसत सिर्फ 7.20 और स्ट्राइक रेट 120 रहा है। गुरुवार को नेट्स में गिल ने हमेशा की तरह अपना लंबा सेशन लिया, लेकिन गुरनूर बरार की तेज गेंदबाजी ने उन्हें दो बार परेशान किया। एक बार तो गेंद की अचानक उछाल से उनका बल्ला ऊपरी किनारे पर लगा। आर्चर आज भी कुछ ऐसी ही गेंदें फेंककर गिल को परेशानी में डालने की कोशिश करेंगे।