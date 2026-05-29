साउथ अफ्रीका महिला टीम पहली बार करेगी जिम्बाब्वे का दौरा, शेड्यूल का हुआ ऐलान

South Africa Women Team Zimbabwe tour: साउथ अफ्रीका महिला टीम इस साल के आखिर में होने वाली ऐतिहासिक सीरीज के साथ पहली बार जिम्बाब्वे के दौरे पर जाएगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने कन्फर्म किया है कि दोनों टीमें सितंबर 2026 में बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेंगी। यह सीरीज सीनियर लेवल पर उनकी पहली मुलाकात भी होगी, क्योंकि मई 2017 में साउथ अफ्रीका में क्वाड्रैंगुलर सीरीज के दौरान वे दो बार एक-दूसरे से भिड़ी थीं।