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साउथ अफ्रीका महिला टीम पहली बार करेगी जिम्बाब्वे का दौरा, शेड्यूल का हुआ ऐलान

South Africa Women Team Zimbabwe tour: साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम इस साल के आखिर में जिम्बाब्वे के दौरे पर जाएगी। यह पहली बार होगा, जब सीनियर लेवल पर दोनों टीमें पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए आमने-सामने होंगी।

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भारत

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lokesh verma

May 29, 2026

South Africa Women Team Zimbabwe tour

साउथ अफ्रीका महिला टीम। (फाइल फोटो सोर्स: cricbuzz)

South Africa Women Team Zimbabwe tour: साउथ अफ्रीका महिला टीम इस साल के आखिर में होने वाली ऐतिहासिक सीरीज के साथ पहली बार जिम्बाब्वे के दौरे पर जाएगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने कन्फर्म किया है कि दोनों टीमें सितंबर 2026 में बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेंगी। यह सीरीज सीनियर लेवल पर उनकी पहली मुलाकात भी होगी, क्योंकि मई 2017 में साउथ अफ्रीका में क्वाड्रैंगुलर सीरीज के दौरान वे दो बार एक-दूसरे से भिड़ी थीं।

जिम्बाब्वे महिला टीम ने आखिरी बार सितंबर-अक्टूबर 2025 में घरेलू सीरीज खेली थी, जब उन्होंने यूएई महिला टीम की मेजबानी की थी। उसके बाद जिम्बाब्वे ने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का दौरा किया। जिम्बाब्वे का इस साल की शुरुआत में नेपाल में हुए ग्लोबल महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर में खराब प्रदर्शन रहा था और वह अगले महीने इंग्लैंड में शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी।

साउथ अफ्रीका वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में से एक

जिम्‍बाब्‍वे क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर गिवमोर माकोनी ने बताया कि हमें जिम्बाब्वे में साउथ अफ्रीका महिला टीम का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, जो एक ऐतिहासिक और रोमांचक सीरीज होने का वादा करती है। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में से एक है।

यह टूर हमारे प्लेयर्स को घरेलू हालात में एलीट विरोधी टीमों के खिलाफ खुद को परखने का एक मौका देता है। यह सीरीज जिम्बाब्वे क्रिकेट के महिलाओं के खेल में इन्वेस्ट करने और हमारे प्लेयर्स को सबसे ऊंचे लेवल पर मुकाबला करने के ज्‍यादा मौके देने के लगातार कमिटमेंट को दिखाती है।

आईसीसी महिला टी20 टीम रैंकिंग में पांचवें पायदान पर साउथ अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम वर्तमान में आईसीसी महिला टी20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में पांचवें पायदान पर काबिज है। उन्होंने महिला ऩप20 विश्व कप के पिछले दो सीजन में उपविजेता के रूप में अपने अभियान को समाप्त करते हुए सबसे छोटे प्रारूप में उल्लेखनीय स्थिरता स्थापित की है।

जिम्‍बाब्‍वे बनाम साउथ अफ्रीका सीरीज का शेड्यूल

पहला T20I - 11 सितंबर, 2026

दूसरा T20I - 13 सितंबर, 2026

तीसरा T20I - 15 सितंबर, 2026

चौथा T20I - 17 सितंबर, 2026

पांचवां T20I - 19 सितंबर, 2026

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Updated on:

29 May 2026 04:32 pm

Published on:

29 May 2026 04:25 pm

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