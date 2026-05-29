Vaibhav Sooryavanshi New IPL record: दो महीने और 72 मैच के बाद आईपीएल 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है और अब गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच शुक्रवार को होने वाले ब्लॉकबस्टर क्वालीफायर 2 के विनर का इंतजार कर रही है। लेकिन, इस नॉकआउट मुकाबले से पहले एक नाम ने पूरी तरह से चर्चा को हाईजैक कर लिया है और वह हैं वैभव सूर्यवंशी। 15 साल के रॉयल्स के ओपनर एक टीनएज टैलेंट से इस सीजन की खास कहानी बन गए हैं। एलिमिनेटर में उन्‍होंने 29 गेंदों पर 97 रन बनाकर कई रिकॉर्ड तोड़े। अब क्‍वालीफायर में भी उनके पास एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है।