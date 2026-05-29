29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी के पास आज फिर IPL 2026 में इतिहास रचने का मौका, सिर्फ 20 रन बनाते ही दिग्‍गजों के स्‍पेशल क्‍लब होगी एंट्री

Vaibhav Sooryavanshi New IPL record: वैभव सूर्यवंशी के पास आईपीएल 2026 में आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है। इस मैच में 20 रन बनाते ही विराट कोहली, डेविड वॉर्नर, केन विलियमसन, माइक हसी और क्रिस गेल के खास क्‍लब में शामिल हो जाएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

May 29, 2026

Vaibhav Sooryavanshi New IPL record

वैभव सूर्यवंशी। (फाइल फोटो: IANS)

Vaibhav Sooryavanshi New IPL record: दो महीने और 72 मैच के बाद आईपीएल 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है और अब गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच शुक्रवार को होने वाले ब्लॉकबस्टर क्वालीफायर 2 के विनर का इंतजार कर रही है। लेकिन, इस नॉकआउट मुकाबले से पहले एक नाम ने पूरी तरह से चर्चा को हाईजैक कर लिया है और वह हैं वैभव सूर्यवंशी। 15 साल के रॉयल्स के ओपनर एक टीनएज टैलेंट से इस सीजन की खास कहानी बन गए हैं। एलिमिनेटर में उन्‍होंने 29 गेंदों पर 97 रन बनाकर कई रिकॉर्ड तोड़े। अब क्‍वालीफायर में भी उनके पास एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है।

पावरप्‍ले पर रहेगी सबकी नजर

फैंस सोच रहे हैं कि क्या रविवार के फाइनल से पहले कोई उन्हें रोक सकता है। एलिमिनेटर की पारी भले ही शतक से तीन रन कम रही हो, लेकिन इसने गेंदबाजों के लिए एक डरावनी सच्चाई को और पक्का कर दिया है। सूर्यवंशी लगभग पूरी तरह से पावरप्ले के अंदर ही टी20 मैच का फैसला कर सकते हैं।

इसीलिए शुक्रवार का क्वालीफायर 2 एक टैक्टिकल सवाल पर आ सकता है। क्या गुजरात टाइटन्स सूर्यवंशी को जल्दी आउट कर पाएगा या राजस्‍थान रॉयल्‍स की बेखौफ बैटिंग एक बार फिर एक एलीट बॉलिंग अटैक पर भारी पड़ेगी?

सूर्यवंशी के 72 प्रतिशत रन पहले 6 ओवर में आए

सूर्यवंशी 15 मैचों में 242.85 के स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं। उन्होंने एक सेंचुरी, चार फिफ्टी और 65 छक्के लगाए हैं, जो किसी एक आईपीएल सीजन में अब तक का सबसे ज्‍यादा है। जो बात उन्हें और भी खतरनाक बनाती है, वह यह है कि ये रन कहां से आते हैं? उनके 680 रनों में से हैरान करने वाले 490 रन पावरप्ले के अंदर आए हैं। इसका मतलब है कि उनके सीजन के कुल स्कोर का लगभग 72 प्रतिशत अकेले पहले छह ओवरों में ही बना है।

20 रन बनाते कोहली-गेल जैसे दिग्‍गजों के क्‍लब में होगी एंट्री

वैभव सूर्यवंशी के पास शुक्रवार को आईपीएल 2026 में एक और रिकॉर्ड बनाने का मौका है। फिलहाल वह 680 रन बना चुके हैं, अगर वह 20 रन और बना लेते हैं तो इस सीजन में अपने 700 रन पूरे कर लेंगे। अब तक एक सीजन में 12 बार ही ऐसा हो सका। विराट कोहली और क्रिस गेल दो-दो बार 700+ रन बना चुके हैं।

वहीं, शुभमन गिल, जोस बटलर, डेविड वॉर्नर, साई सुदर्शन, केन विलियमसन, माइक हसी, फाफ डुप्‍लेसिस और सूर्यकुमार यादव एक-एक बार ऐसा कर चुके हैं। वैभव इस उपलब्धि को हासिल करने वाले 11वें खिलाड़ी बन सकते हैं।

ये भी पढ़ें

‘वैभव पर भोले का हाथ’, सूर्यवंशी को 5 साल की उम्र से गेंदबाजी कर रहे रवि प्रकाश झा ने खोले उनके राज
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi Secrets

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

29 May 2026 06:09 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वैभव सूर्यवंशी के पास आज फिर IPL 2026 में इतिहास रचने का मौका, सिर्फ 20 रन बनाते ही दिग्‍गजों के स्‍पेशल क्‍लब होगी एंट्री

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

मार्श, पूरन या मार्करम… IPL 2027 में कौन बनेगा ऋषभ पंत की जगह लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्‍तान?

LSG New Captain contenders
क्रिकेट

RR vs SRH Qualifier 2: मैच से पहले विवाद! इस वजह से दो बार कराना पड़ा टॉस, राजस्थान ने बल्लेबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Qualifier 2, IPL 2026
क्रिकेट

Rishabh Pant Resign captaincy: ऋषभ पंत ने छोड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी, IPL 2026 खत्म होने से पहले इस्तीफों का दौर शुरू

Rishabh Pant LSG captaincy IPL 2026 , Tom Moody statement on Rishabh Pant , Lucknow Super Giants new captain IPL 2027 ,
क्रिकेट

242 के स्ट्राइक रेट से छक्के छुड़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी का सीक्रेट, आइसक्रीम और कार्टून से मिलती है शांति

Vaibhav Sooryavanshi interview, Orange Cap IPL 2026
क्रिकेट

RR vs GT: जोफ्रा आर्चर के सामने नहीं चलता शुभमन गिल का बल्ला, सात बार हुआ है सामना इतनी बार हुए हैं आउट

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Qualifier 2 IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.