वैभव सूर्यवंशी। (फाइल फोटो: IANS)
Vaibhav Sooryavanshi New IPL record: दो महीने और 72 मैच के बाद आईपीएल 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है और अब गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच शुक्रवार को होने वाले ब्लॉकबस्टर क्वालीफायर 2 के विनर का इंतजार कर रही है। लेकिन, इस नॉकआउट मुकाबले से पहले एक नाम ने पूरी तरह से चर्चा को हाईजैक कर लिया है और वह हैं वैभव सूर्यवंशी। 15 साल के रॉयल्स के ओपनर एक टीनएज टैलेंट से इस सीजन की खास कहानी बन गए हैं। एलिमिनेटर में उन्होंने 29 गेंदों पर 97 रन बनाकर कई रिकॉर्ड तोड़े। अब क्वालीफायर में भी उनके पास एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है।
फैंस सोच रहे हैं कि क्या रविवार के फाइनल से पहले कोई उन्हें रोक सकता है। एलिमिनेटर की पारी भले ही शतक से तीन रन कम रही हो, लेकिन इसने गेंदबाजों के लिए एक डरावनी सच्चाई को और पक्का कर दिया है। सूर्यवंशी लगभग पूरी तरह से पावरप्ले के अंदर ही टी20 मैच का फैसला कर सकते हैं।
इसीलिए शुक्रवार का क्वालीफायर 2 एक टैक्टिकल सवाल पर आ सकता है। क्या गुजरात टाइटन्स सूर्यवंशी को जल्दी आउट कर पाएगा या राजस्थान रॉयल्स की बेखौफ बैटिंग एक बार फिर एक एलीट बॉलिंग अटैक पर भारी पड़ेगी?
सूर्यवंशी 15 मैचों में 242.85 के स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं। उन्होंने एक सेंचुरी, चार फिफ्टी और 65 छक्के लगाए हैं, जो किसी एक आईपीएल सीजन में अब तक का सबसे ज्यादा है। जो बात उन्हें और भी खतरनाक बनाती है, वह यह है कि ये रन कहां से आते हैं? उनके 680 रनों में से हैरान करने वाले 490 रन पावरप्ले के अंदर आए हैं। इसका मतलब है कि उनके सीजन के कुल स्कोर का लगभग 72 प्रतिशत अकेले पहले छह ओवरों में ही बना है।
वैभव सूर्यवंशी के पास शुक्रवार को आईपीएल 2026 में एक और रिकॉर्ड बनाने का मौका है। फिलहाल वह 680 रन बना चुके हैं, अगर वह 20 रन और बना लेते हैं तो इस सीजन में अपने 700 रन पूरे कर लेंगे। अब तक एक सीजन में 12 बार ही ऐसा हो सका। विराट कोहली और क्रिस गेल दो-दो बार 700+ रन बना चुके हैं।
वहीं, शुभमन गिल, जोस बटलर, डेविड वॉर्नर, साई सुदर्शन, केन विलियमसन, माइक हसी, फाफ डुप्लेसिस और सूर्यकुमार यादव एक-एक बार ऐसा कर चुके हैं। वैभव इस उपलब्धि को हासिल करने वाले 11वें खिलाड़ी बन सकते हैं।
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