गुजरात टाइटंस के बॉलर्स ले सकते हैं मोहसीन खान से सबक, वैभव सूर्यवंशी के सामने डाल चुके हैं इकलौता मेडन ओवर

IPL 2026 GT vs RR: आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की पारी खेल राजस्थान रॉयल्स को जीत तो दिलाई ही, साथ ही गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के मन में डर भी पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने-सामने होंगी और जीतने वाली टीम फाइनल पहुंच जाएगी। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती वैभव सूर्यवंशी होंगे, जो इस सीजन शानदार फॉर्म में हैं और आईपीएल इतिहास के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं।