242 के स्ट्राइक रेट से छक्के छुड़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी का सीक्रेट, आइसक्रीम और कार्टून से मिलती है शांति

वैभव ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ सिर्फ 29 गेंदों में 97 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। हालांकि, वह अपने शतक से सिर्फ 3 रन दूर रह गए, लेकिन उन्हें इसका कोई मलाल नहीं है। अपनी टीम-फर्स्ट वाली सोच का श्रेय अपने पिता को देते हुए वैभव ने 'जियो हॉटस्टार' से कहा, 'बचपन से ही पिता ने मुझसे हमेशा कहा है कि अगर आप 100, 200 या 300 रन भी बना लो, लेकिन आपकी वजह से टीम न जीते, तो उन रनों की कोई अहमियत नहीं रहती। वे रन सिर्फ आपके निजी रिकॉर्ड के लिए हो सकते हैं, लेकिन उनसे टीम को कोई फायदा नहीं होता। अगर मैं 100 के बजाय 80 रन बनाता हूं और मेरी टीम जीत जाती है, तो मेरे लिए वे 80 रन, उन 100 रनों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं।'