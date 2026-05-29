IPL 2026: क्वालीफायर 2 में हारने वाली टीम की भी लगेगी लॉटरी, मिलेंगे 7 करोड़ रुपए, जानें कैसे

आज का मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो जैसा है। अगर आज राजस्थान रॉयल्स जीतती है, तो वह सीधे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ फाइनल में भिड़ेगी। वहीं, अगर गुजरात टाइटंस बाजी मार लेती है, तो वह फाइनल का टिकट कटा लेगी। लेकिन आपको बता दें कि इस मैच में सिर्फ फाइनल की रेस ही दांव पर नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपये की प्राइज मनी भी दांव पर लगी है। आईपीएल में सिर्फ ट्रॉफी जीतने वाली टीम ही मालामाल नहीं होती, बल्कि रनर-अप, क्वालीफायर 2 हारने वाली और एलिमिनेटर में बाहर होने वाली टीम पर भी नोटों की बरसात होती है।