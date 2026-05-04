बोर्ड की चिंता के पीछे अनुशासन के साथ कुछ गंभीर सुरक्षा कारण भी हैं। जैसे इनमें से कई लड़कियां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। बोर्ड को डर है कि उनके जरिए टीम की गोपनीय जानकारी लीक हो सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इनमें से कुछ लड़कियों ने पहले सट्टेबाजी (Betting) वाले ऐप्स का प्रमोशन किया है, जो क्रिकेट की साख के लिए बड़ा खतरा है। पिछले कुछ समय में खिलाड़ियों और उनकी महिला मित्रों के बीच आपसी झगड़े इतने बढ़े कि मामला पुलिस तक पहुंच गया, जिससे बोर्ड और IPL दोनों की छवि खराब हुई।