MI vs LSG Head to Head Record: आज ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर होगी मुंबई या बिगाड़ेगी लखनऊ का खेल, जानें किसमें कितना है दम

एलएसजी के तेज गेंदबाजों का पावरप्ले में औसत, स्ट्राइक रेट और इकॉनमी रेट सबसे बेहतरीन रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद शमी के साथ-साथ मोहसिन खान और प्रिंस यादव उनकी गेंदबाजी के मुख्य स्तंभ होंगे, खासकर शुरुआती छह ओवरों में। इस सीजन में एलएसजी के लिए सबसे ज्‍यादा 13 विकेट लेने वाले प्रिंस यादव ने मैच के हर दौर में अपनी उपयोगिता साबित की है। बल्लेबाजी की बात करें तो, जोश इंग्लिस का जसप्रीत बुमराह के खिलाफ रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। यह बात उस टीम का मनोबल बढ़ाने का काम कर सकती है।