IPL 2026: क्या अब जसप्रीत बुमराह को आराम देगी मुंबई इंडियंस या सभी मैच खेलने के लिए किया जाएगा मजबूर?

एमआई के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए बुमराह को भी कुछ हद तक दोषी ठहराया जा रहा है। टीम अब प्ले ऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फ्रैंचाइजी उन्हें टूर्नामेंट के बाकी मैचों के लिए आराम देगी? शनिवार की करारी हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच महेला जयवर्धने इस विचार से सहमत नहीं दिखे। उन्‍होंने कहा कि हम अभी पूरी तरह से बाहर तो नहीं हुए हैं, है ना? महेला ने अपने साथ मौजूद मीडिया मैनेजर की ओर देखा तो मैनेजर ने भी जोर से सिर हिलाकर कोच को यह भरोसा दिलाया कि टीम की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं।