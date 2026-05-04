GT vs PBKS: पंजाब की लगातार दूसरी हार से दुखी हुए कप्तान श्रेयस अय्यर, जानें किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा

मैच के बाद श्रेयस ने कहा कि मुझे पर्सनली लगता है कि यह एक बेहतरीन स्कोर था, खासकर ऐसी विकेट पर जहां शुरुआत में गेंद थोड़ा हरकत कर रही थी, खासकर नई गेंद। उनके गेंदबाजों ने लेंथ और डेक पर गेंद डालकर पिच का पूरा फायदा उठाया। गेंद सीधे स्टंप्स पर आ रही थी और हमें खुलकर खेलने या रन बनाने के ज्‍यादा मौके नहीं मिल रहे थे। हमने पावरप्ले में ही चार विकेट गंवा दिए थे। वहां से 160 रन तक पहुंचना एक जबरदस्त कोशिश थी। नई गेंद के साथ मुझे लगा था कि हम अपनी लाइन और लेंथ पर गेंद डाल पाएंगे और शुरुआती विकेट ले पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि जिस तरह से हमने आखिर तक संघर्ष किया, उस कोशिश की तारीफ होनी चाहिए।