9वें ओवर तक हावी थे SRH के बल्लेबाज, फिर अचानक पलटा खेल और 165 रन पर ढेर हो गई पूरी टीम

अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड ने पारी की शुरुआत की और दोनों ने पहले विकेट के लिए 44 रन जोड़े। अभिषेक शर्मा 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ट्रैविस हेड ने शानदार बल्लेबाजी की और 61 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 3 छक्के लगाए। ईशान किशन ने 42 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। इस बीच हेनरिक क्लासेन, स्मरण रविचंद्रन, अनिकेत वर्मा और सलिल अरोड़ा सस्ते में आउट होते गए। आखिरी 7 बल्लेबाजों में सिर्फ पैट कमिंस ही ऐसे रहे जिन्होंने दहाई के आंकड़े को छुआ, हालांकि वह भी सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए।