Rajasthan Royals बिकी! मित्तल फैमिली ने $1.65 अरब में खरीदी IPL टीम, अदार पूनावाला भी साझेदार

Rajasthan Royals Sold 1.65 Billion: IPL की दुनिया में एक बड़ी डील हो गई है। दरअसल मौजूदा आईपीएल सीजन में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली टीम राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) अब नए मालिकों के हाथ में जाने वाली है। इस डील में भारत के दो बड़े बिजनेस नाम जुड़े हुए है। स्टील किंग लक्ष्मी एन मित्तल और इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला के ने साथ मिलकर राजस्थान रॉयल्स को खरीदने का अंतिम समझौता कर लिया है। यह सौदा करीब 1.65 अरब डॉलर में हुआ है। इस डील के साथ ही आईपीएल फ्रेंचाइजी की वैल्यूएशन एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है।