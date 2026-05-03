वैभव सूर्यवंशी कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे… RCB के स्टार जितेश शर्मा ने अपने बयान पर दी सफाई

Jitesh Sharma on Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में सबसे ज्‍यादा सुर्खियों में है। 15 साल के इस खिलाड़ी ने इस सीजन में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उन्होंने विश्व स्तरीय गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस को भी नहीं बख्‍शा है। इन तीनों दिग्‍गजों की पहली ही गेंद पर छक्‍का जड़ा है और इस सीजन की 10 पारियों में 237.65 के दमदार स्ट्राइक रेट से 404 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। रिपोर्टों की मानें तो आईपीएल खत्‍म होने के बाद उनका भारत के लिए डेब्यू लगभग तय है। इसी बीच आरसीबी स्‍टार जितेश शर्मा ने उन्हें फिर से अनप्रोफेशनल बताते हुए अपने पिछले बयान पर सफाई दी है।