PSL 2026 Final Live Streaming: आज बाबर सेना और लाबुशेन एंड कंपनी के बीच होगी खिताबी भिड़ंत, जानें भारत में कब-कहां देखें महामुकाबला

PSL 2026 Final Live Streaming in India: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 अब 43 मुकाबले के बाद खिताबी महामुकाबले तक पहुंच गया है। पीएसएल के फाइनल में आज 3 मई को गद्दाफी स्टेडियम में बाबर आजम की अगुवाई वाली पेशावर जाल्मी का सामना मार्नस लाबुशेन के नेतृत्‍व वाली फ्रैंचाइजी हैदराबाद किंग्समेन से होगा। यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला स्थानीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे) से शुरू होने वाला है। इस रोमांचक मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग भारतीय क्रिकेट फैंस कहां देख सकते हैं? आइये आपको बताते हैं।