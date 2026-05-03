‘आईने में देखो’, मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ की रेस से सबसे पहले बाहर होने पर रवि शास्त्री ने सुनाई खरी-खरी

मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: IANS)
CSK vs MI: स्टार प्लेयर्स से भरी पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) प्लेऑफ की रेस से सबसे पहले बाहर हो गई है। शनिवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार के बाद हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली टीम अब किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही होगी। मुंबई का प्रदर्शन एक बार फिर बेहद निराशाजनक रहा और इसमें गर्व करने लायक कुछ भी नहीं है। ये टीम हर मोर्चे पर फेल रही है।
पहले 9 मैचों के बाद मुंबई इंडियंस नेगेटिव नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर है, जिसके खाते में सिर्फ दो जीत हैं। अगर टीम अपने बाकी बचे सभी मैच जीत भी लेती है, तो भी वह ज्यादा से ज्यादा 14 अंक जुटा पाएगी, जो शायद टॉप चार में जगह बनाने के लिए काफी नहीं होंगे।
चेन्नई में सीएसके के खिलाफ एमआई की हार के बाद भारत के पूर्व ऑलराउंडर और हेड कोच रवि शास्त्री ने स्थिति को सबसे अच्छे तरीके से बयां करते हुए कहा कि अगर मुंबई के खिलाड़ी थोड़ा आत्म मंथन करें, तो उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने आईपीएल 2026 सीजन में अपनी क्षमता को कैसे बर्बाद किया।
शनिवार को सीएसके की आठ विकेट से शानदार जीत के तुरंत बाद शास्त्री ने कहा कि मुंबई इंडियंस सचमुच बहुत निराश होगी। यह एक निराशाजनक सीजन रहा। खैर, अगर वे सचमुच आईने में खुद को देखें, तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं किया है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, शास्त्री ने हार्दिक के सामने भी हकीकत की तस्वीर पेश करते हुए कहा कि उनकी टीम को सचमुच इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि टूर्नामेंट के 19वें सीजन में क्या हुआ है।
हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। नमन धीर ने 57 रन बनाए और टीम ने 20 ओवर में 159/7 का स्कोर खड़ा किया। सीएसके की ओर से अंशुल कंबोज सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 32 रन देकर 3 विकेट चटकाए। सीएसके ने 8 विकेट हाथ में रहते और 11 गेंदें बाकी रहते लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। रुतुराज गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा ने नाबाद 67 और 54 रन की पारियां खेलीं।
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