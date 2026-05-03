‘आईने में देखो’, मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ की रेस से सबसे पहले बाहर होने पर रवि शास्त्री ने सुनाई खरी-खरी

शनिवार को सीएसके की आठ विकेट से शानदार जीत के तुरंत बाद शास्त्री ने कहा कि मुंबई इंडियंस सचमुच बहुत निराश होगी। यह एक निराशाजनक सीजन रहा। खैर, अगर वे सचमुच आईने में खुद को देखें, तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं किया है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, शास्त्री ने हार्दिक के सामने भी हकीकत की तस्वीर पेश करते हुए कहा कि उनकी टीम को सचमुच इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि टूर्नामेंट के 19वें सीजन में क्या हुआ है।