CSK vs MI मुकाबले में टॉस होते ही टूट गई फैंस की उम्मीदें, दोनों की प्लेइंग 11 में नहीं दिखे दिग्गज

IPL 2026 CSK vs MI Playing 11: आईपीएल 2026 का 44वां मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस मुकाबले में उम्मीद थी कि रोहित शर्मा और एमएस धोनी की मैदान पर वापसी होगी लेकिन टॉस होते ही फैंस की उम्मीदें टूट गई। न मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा को शामिल किया गया है और न चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में एमएस धोनी को।