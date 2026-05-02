इस साल दूसरा T20 वर्ल्डकप जीतने के लिए टीम इंडिया तैयार, हरमनप्रीत की कप्तानी में 15 खिलाड़ियों का किया ऐलान

Team India Squad For Women's T20 World Cup 2026: आईसीसी वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान हरमनप्रीत कौर संभालेंगी, जबकि स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। टीम में शेफाली वर्मा और श्रेयंका पाटिल भी शामिल हैं। टीम इंडिया वर्ल्डकप में अपना पहला मुकाबला 14 जून को पाकिस्तान से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी को ग्रुप A में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स और बांग्लादेश के साथ रखा गया है।