अपने घर में भी मुंबई इंडियंस को हराना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नहीं रहा है आसान, जानें चेपॉक के आंकड़े

इस सीजन दोनों टीमें प्लेऑफ (IPL 2026 Playoffs) में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सीएसके जहां आठ में से तीन मैच जीतकर सातवें स्थान पर है, वहीं मुंबई इंडियंस ने आठ में से सिर्फ दो ही मैच जीते हैं और वह नौवें स्थान पर है। ऐसे में इन दोनों टीमों का प्लेऑफ में पहुंचना काफी मुश्किल लग रहा है, हालांकि इतिहास गवाह है कि इन दोनों टीमों के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं रहा है। चेपॉक में खेला जाने वाले ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। इस मुकाबले से पहले सवाल यह भी है कि क्या रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और एमएस धोनी (MS Dhoni) की टीम में वापसी होगी?