केएल राहुल ने बना डाला रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय ओपनर, गेल-वॉर्नर के इस खास क्लब में हुए शामिल

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग (90 रन) और डोनोवन फरेरा (14 गेंदों पर 47* रन) की आतिशी पारियों की मदद से 225 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। जयपुर के मैदान पर यह लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन दिल्ली के इरादे कुछ और ही थे। केएल राहुल और पाथुम निसांका (62 रन) ने मिलकर पहले विकेट के लिए सिर्फ 9.3 ओवर में 110 रन जोड़ दिए। अंत में आशुतोष शर्मा (25) और ट्रिस्टन स्टब्स (18) ने मिलकर 5 गेंद शेष रहते ही जीत दिल्ली की झोली में डाल दी। यह दिल्ली कैपिटल्स के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज भी है।