मैदान पर जीत, आंखों में आंसू… अक्षर पटेल ने उन दो DC फैंस को दी श्रद्धांजलि, जो मैच देखकर घर नहीं लौट पाए

हादसा दिल्ली के अशोक रोड पर हुआ था। 20 साल का यज्ञ भाटिया और उसका 14 साल का छोटा भाई अभाव भाटिया, दिल्ली और बेंगलुरु (RCB) का मैच देखकर अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। अभाव ने मरने से कुछ मिनट पहले ही अपने पिता को फोन कर कहा था, 'पापा, बस आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूं।' लेकिन वो आधा घंटा कभी नहीं आया। महादेव रोड टी-पॉइंट के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और उन्हें कुचलता हुआ निकल गया। पुलिस जब तक मौके पर पहुंची, दोनों खून से लथपथ थे। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये दोनों भाई DC टोली के एक्टिव मेंबर थे।