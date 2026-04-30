Riyan Parag Vaping Case: रियान पराग पर BCCI ने लिया बड़ा एक्शन, ठोका इतने लाख का जुर्माना, ड्रेसिंग रूम में कप्तान की एक गलती पड़ी भारी!

Riyan Parag Vaping Case Fine: पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान रियान पराग एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ बुधवार को न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मैच के दौरान रियान पराग ड्रेसिंग रूम में वेप का इस्तेमाल करते हुए कैमरे में कैद हो गए। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद काफी विवाद खड़ा हो गया।