30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

रियान पराग को नहीं भरना पड़ेगा जुर्माना, फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों पर नहीं पड़ने देती हैं अतरिक्त बोझ

Riyan Parag Fined: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पर BCCI ने मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया है। पराग के एक मैच की फीस लगभग 1 करोड़ रुपए होती है। मतलब उनपर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Apr 30, 2026

riyan parag has been fined ipl 2026

रियान पराग (फोटो-IANS)

Riyan Parag IPL 2026 Match Fees: आईपीएल 2026 के 40वें मुकाबले में पंजाब किंग्स की जीत का सिलसिला टूट गया। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें सीजन की पहली हार दी। लेकिन इस जीत के बावजूद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग बुरी तरह फंस गए। ड्रेसिंग रूम में वह स्मोकिंग करते नजर आए, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उन पर भारी जुर्माना लगा दिया और साथ ही एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया है।

पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए इस मुकाबले में पंजाब किंग्स को हार का सामना करना पड़ा। मुल्लापुर में खेले गए इस मैच में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 222 रन बनाए। 223 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 4 गेंद शेष रहते 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। पंजाब किंग्स की यह सीजन की पहली हार रही, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने अपनी छठी जीत दर्ज कर अंक तालिका में चौथे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इसके साथ ही टीम प्लेऑफ के करीब पहुंच गई है।

ड्रेसिंग रूम में स्मोकिंग करते दिखे रियान

हालांकि, इसी मैच के दौरान रियान पराग से एक बड़ी गलती हो गई। वह ड्रेसिंग रूम में स्मोकिंग करते पकड़े गए, जिसके बाद बीसीसीआई ने उन पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया और एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया।

दिलचस्प बात यह है कि यह जुर्माना रियान पराग नहीं, बल्कि राजस्थान रॉयल्स भरेगी। दरअसल, आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजी अपने खिलाड़ियों पर लगे जुर्माने का भुगतान खुद करती हैं, ताकि खिलाड़ियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। यही वजह है कि मैच फीस का 25% जुर्माना रियान पराग की सैलरी से नहीं काटा जाएगा। आईपीएल 2026 में रियान पराग की एक मैच फीस करीब 1 करोड़ रुपये है। ऐसे में 25% जुर्माना करीब 25 लाख रुपये बनता है, जिसे राजस्थान रॉयल्स को भरना पड़ेगा।

RR पर भी लग सकता है जुर्माना

BCCI के बयान में यह भी कहा गया है कि आरआर पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड गलती करने वाली टीम, उसके अधिकारियों और खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए दूसरे विकल्प भी देख रहा है ताकि आईपीएल की प्रतिष्ठा बनी रहे। आईपीएल के आर्टिकल 2.21 का मकसद ऐसे सभी तरह के कामों को देखना है जिनसे खेल की बदनामी होती है।

भारतीय कानून के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध एक्ट 2019 के तहत वेपिंग या ई-सिगरेट का इस्तेमाल गैर-कानूनी है। यह एक्ट भारत में ई-सिगरेट और वेप्स के उत्पादन, बिक्री, खरीद, आयात, निर्यात और विज्ञापन पर रोक लगाता है। किसी भी उल्लंघन पर जेल और भारी जुर्माना हो सकता है।

ये भी पढ़ें

कितने मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंचेगी कोई टीम? जानें अंतिम 4 की रेस में सबसे आगे कौन
क्रिकेट
राजस्थान रॉयल्स (फोटो- IANS)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Updated on:

30 Apr 2026 04:46 pm

Published on:

30 Apr 2026 04:14 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / रियान पराग को नहीं भरना पड़ेगा जुर्माना, फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों पर नहीं पड़ने देती हैं अतरिक्त बोझ

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ BCCI का चलेगा हंटर! देवजीत सैकिया ने दिया बड़ा अपडेट

riyan parag
क्रिकेट

ODI टीम से कटेगा ऋषभ पंत का पत्ता? संजू सैमसन की होगी एंट्री, कोच गंभीर ने लिया बड़ा फैसला!

Sanju Samson replacement for Rishabh Pant , Rishabh Pant dropped from Team India , Sanju Samson century in IPL 2026
क्रिकेट

Riyan Parag Vaping Case: रियान पराग पर BCCI ने लिया बड़ा एक्शन, ठोका इतने लाख का जुर्माना, ड्रेसिंग रूम में कप्तान की एक गलती पड़ी भारी!

Riyan Parag smokes in dressing room
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी छोड़ेंगे राजस्थान रॉयल्स? स्टुअर्ट ब्रॉड की इस भविष्यवाणी ने मचाई खलबली!

Vaibhav Sooryavanshi in mumbai indians
क्रिकेट

Rohit Sharma Birthday: IPL की सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने रोहित को खास अंदाज़ में दी जन्मदिन की बधाई, LSG ने किया सबसे मजेदार पोस्ट

rohit sharma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.