रियान पराग को नहीं भरना पड़ेगा जुर्माना, फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों पर नहीं पड़ने देती हैं अतरिक्त बोझ

पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए इस मुकाबले में पंजाब किंग्स को हार का सामना करना पड़ा। मुल्लापुर में खेले गए इस मैच में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 222 रन बनाए। 223 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 4 गेंद शेष रहते 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। पंजाब किंग्स की यह सीजन की पहली हार रही, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने अपनी छठी जीत दर्ज कर अंक तालिका में चौथे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इसके साथ ही टीम प्लेऑफ के करीब पहुंच गई है।