कितने मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंचेगी कोई टीम? जानें अंतिम 4 की रेस में सबसे आगे कौन

IPL 2026 Playoffs Scenario: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस अब बेहद रोमांचक हो गई है। सीजन का आधा सफर लगभग खत्म हो चुका है और अभी भी सभी 10 टीमों के लिए प्लेऑफ का रास्ता खुला हुआ है। हालांकि कुछ टीमों के लिए यह सफर काफी मुश्किल होने वाला है, तो कुछ टीमों ने शानदार शुरुआत कर इसे आसान बना लिया है। जहां पंजाब किंग्स (Punjab Kings) अब तक अजेय रही है, वहीं लखनऊ सुपरजायंट्स (Lucknow Super Giants), मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) की हालत बेहद खराब है। इन टीमों के प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीदें अब काफी कम नजर आ रही हैं।