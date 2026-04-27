‘इससे मुझ पर असर पड़ा’, हिंगे के बड़बोले बयान से आहत थे वैभव सूर्यवंशी, ‘डक’ पर आउट होने के बाद बनाया ये खास प्लान

Vaibhav Sooryavanshi on Praful Hinge: राजस्थान रॉयल्स के स्‍टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज प्रफुल हिंगे के खिलाफ पिछले आईपीएल मैच में डक पर आउट होने के बाद आलोचनाओं को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अपने आईपीएल डेब्यू पर हिंगे ने चार विकेट लिए थे और सूर्यवंशी को बिना कोई रन बनाए पवेलियन भेज दिया था। वैभव शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को संभाल नहीं पाए थे और गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर सलिल अरोड़ा के दस्‍तानों में चली गई। इसके बाद हिंगे ने बयान दिया कि उन्‍हें सूर्यवंशी की कमजोरी पता है, वह पहले भी घरेलू मैच में उन्‍हें आउट कर चुके हैं।