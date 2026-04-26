‘मैं माफी चाहता हूं’, BCCI से कहा गया वैभव सूर्यवंशी का अभी डेब्यू नहीं कराएं

वैभव सूर्यवंशी के जबरदस्‍त प्रदर्शन को देखते हुए उनके भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल डेब्‍यू की मांग तेज हो गई है। जिस तरह कई पूर्व क्रिकेटरों ने जल्‍द उन्‍हें टीम इंडिया में शामिल करने की मांग उठाई है, उसे चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर और बाकी चयनकर्ताओं के लिए नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि आईपीएल खत्‍म होने के बाद आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उनका डेब्‍यू हो सकता है। लेकिन, इसी बीच वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर कार्लोस ब्रैथवेट ने माफी मांगते हुए बीसीसीआई से कहा है कि सूर्यवंशी का अभी डेब्‍यू नहीं कराएं। आखिर उन्‍होंने ऐसा क्‍यों कहा आइये आपको भी बताते हैं।