‘मेरा नया फेवरेट खिलाड़ी’, SRH के कप्तान पैट कमिंस भी हुए वैभव सूर्यवंशी के मुरीद

मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिंस ने कहा कि मुझे लगता है कि वह मेरा नया फेवरेट खिलाड़ी है। वह गेंद को इतनी जोर से मारता है कि उसे खेलते देखना बहुत मजेदार लगता है। यह वाकई में बहुत मजेदार है। उन्होंने कहा कि बतौर एक गेंदबाज आपको बिल्कुल सटीक गेंदबाजी करनी पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो गेंद बाउंड्री के पार चली जाती है। यह वाकई में बहुत प्रभावशाली है। उसने अपने करियर की शुरुआत बहुत शानदार तरीके से की है और मुझे उसका खेलने का अंदाज बहुत पसंद है। वह निडर होकर खेलता है।