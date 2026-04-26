IPL 2026 Points Table: डबल हेडर के बाद कुछ ऐसी है पॉइंट्स टेबल, PBKS टॉप पर, RR को हुआ नुकसान

ये दोनों मुक़ाबले हाई स्कोरिंग थे और इसके बाद पॉइंट्स टेबल में बदलाव हुए हैं। पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अभी भी टॉप पर काबिज है। सात मैचों में छह जीत हासिल करने के बाद पंजाब के पास 13 अंक हैं और उनका नेट रन रेट +1.333 के मजबूत आंकड़े पर है। दूसरे स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) है। बेंगलुरु ने सात मैच में पांच जीते हैं और दो में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 10 अंक और +1.101के नेट रनरेट के साथ वह दूसरे स्थान पर है।