‘उन्होंने मौकों का फायदा उठाया’, 228 रन बनाने के बावजूद हारने पर छलका कप्तान रियान पराग का दर्द, बताया कहां हुई चूक

बिश्नोई को कब बॉलिंग के लिए बुलाया गया, यह कैसे तय हुआ? इस पर पराग ने कहा कि दो लेफ्टी बैट्समैन थे और मेरे और डॉन के पास विकेट लेने का बेहतर मौका है और फिर मैं चाहता था कि क्लासेन आए और फिर रवि और जड्डू भाई को बॉलिंग के लिए बुलाऊं। लेकिन, विकेट स्पिनरों के लिए ज्‍यादा मददगार नहीं था। इसलिए मुझे बस चार ओवर निकालने थे। शायद मैं चाहता कि इकॉनमी थोड़ी कम हो, लेकिन यह ऐसा विकेट था, जहां तेज गेंदबाज़ों को विकेट लेने थे और स्पिनरों को बस वहां रहकर इकॉनमी कंट्रोल करनी थी। प्लान के मुताबिक सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगली बार भी मैं यही करूंगा।