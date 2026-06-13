IND vs AFG Highlights: भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया, कप्तान गिल ने खेली 84 रनों की ताबड़तोड़ परी

बारिश की वजह से मैच देरी से शुरू हुआ और 50 ओवर से घटकर 25-25 ओवर का हो गया। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज के ताबड़तोड़ शतक की मदद से 24.5 ओवर में 194 रन बनाए। गुरबाज 51 गेंदों में आठ चौके और आठ छक्के की मदद से 102 रन की पारी खेली। जवाब में भारत ने इस लक्ष्य को 22.5 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में 1-0 से आगे हो गया है।