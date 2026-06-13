IND vs AFG: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, हर्ष-गुरनूर का डेब्यू, ओवरों में भारी कटौती

टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। आसमान में थोड़े बादल हैं, इसलिए गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती है। पिच अच्छी लग रही है, बल्लेबाजी के लिए बढ़िया विकेट है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती है। हमारा मकसद अलग-अलग कॉम्बिनेशन आजमाना है, ताकि पता चल सके कि हमारे लिए क्या काम करता है। हम वर्ल्ड कप से पहले लगभग 15-20 वनडे मैच खेल रहे हैं, इसलिए अलग-अलग चीजें आजमाने का मौका है। हम दो डेब्यूटेंट्स के साथ उतर रहे हैं। जायसवाल, प्रिंस और कुलदीप टीम में नहीं हैं।"