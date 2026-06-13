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Australian Open: पीवी सिंधु ने फिर किया निराश, सेमीफाइनल में यामागुची से हारीं, भारत का अभियान समाप्त

सिंधु ने कड़े मुकाबले वाले पहले गेम में तीसरी वरीयता प्राप्त जापानी खिलाड़ी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन फिर यामागुची ने मैच पर पकड़ बनाते हुए मुकाबला 43 मिनट में अपने नाम किया। इसी के साथ यामागुची ने बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह बना ली।

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भारत

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Siddharth Rai

Jun 13, 2026

PV Sindhu

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु (Photo - BFI)

Australian Open: ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन के विमेंस सिंगल्स सेमीफाइनल में शनिवार को हार के साथ भारतीय स्टार पीवी सिंधु का 2026 सीजन में पहली बार खिताबी मुकाबले में पहुंचने का सपना अधूरा रह गया। ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु को मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन अकाने यामागुची के हाथों 20-22, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा।

यामागुची से हारीं सिंधु

सिंधु ने कड़े मुकाबले वाले पहले गेम में तीसरी वरीयता प्राप्त जापानी खिलाड़ी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन फिर यामागुची ने मैच पर पकड़ बनाते हुए मुकाबला 43 मिनट में अपने नाम किया। इसी के साथ यामागुची ने बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह बना ली।

सिंधु लगातार संघर्ष कर रही हैं

वर्ल्ड नंबर 10 सिंधु के लिए यह सीजन में एक और करीबी हार थी। जनवरी में मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद, ऑस्ट्रेलियन ओपन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर इस साल उनका दूसरा सेमीफाइनल था।

पहले गेम में वैसा ही मुकाबला देखने को मिला, जिसकी फैंस को उम्मीद थी। सिंधु ने शुरुआती कुछ रैलियों में दबदबा बनाए रखा और मिड-गेम ब्रेक तक मामूली बढ़त हासिल की। ​​हालांकि, यामागुची ने लगातार 6 प्वाइंट्स जीतकर मैच का रुख अपनी ओर मोड़ लिया।

इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने शानदार वापसी करते हुए अंतर को खत्म किया और मुकाबले को रोमांचक बना दिया। उन्होंने 2019 के स्कोर पर एक गेम प्वाइंट बचाया, लेकिन जापानी शटलर ने संयम बनाए रखते हुए बढ़त हासिल की और पहला गेम अपने नाम कर लिया।

सिंधु के खिलाफ 14 जीत दर्ज़ कर चुकी हैं यामागुची

दूसरे गेम में यामागुची ने लगातार सात प्वाइंट्स जीतकर सिंधु की वापसी की उम्मीदों को झटका दिया। इसके बाद, वर्ल्ड नंबर 3 खिलाड़ी ने मैच पर पकड़ बनाए रखते हुए सिंधु के खिलाफ अपने करियर के 29वें मुकाबले में 14वीं जीत दर्ज की।

इस हार के साथ सिडनी में भारत का सफर भी खत्म हो गया। इससे पहले, पुरुषों की डबल्स जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्साकरुणन क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए थे। वहीं, भारत के पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी शुरुआती दौर से आगे नहीं बढ़ पाए। भारतीय शटलर अब अगले हफ्ते शुरू होने वाले 'मकाऊ ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट' पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

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Updated on:

13 Jun 2026 05:55 pm

Published on:

13 Jun 2026 05:30 pm

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