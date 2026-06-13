Australian Open: पीवी सिंधु ने फिर किया निराश, सेमीफाइनल में यामागुची से हारीं, भारत का अभियान समाप्त

इस हार के साथ सिडनी में भारत का सफर भी खत्म हो गया। इससे पहले, पुरुषों की डबल्स जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्साकरुणन क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए थे। वहीं, भारत के पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी शुरुआती दौर से आगे नहीं बढ़ पाए। भारतीय शटलर अब अगले हफ्ते शुरू होने वाले 'मकाऊ ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट' पर ध्यान केंद्रित करेंगे।