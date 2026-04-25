वैभव सूर्यवंशी ने जयपुर में लिया प्रफुल्ल हिंगे से बदला! 36 गेंदों में शतक ठोक बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi 2nd IPL Hundred: आईपीएल 2026 के 36वें मुकाबले में शनिवार को राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद के साथ हो रही है। सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 228 रन बनाए। इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 36 गेंदों में सैकड़ा जड़ दिया, जो आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक है। सूर्यवंशी ने पिछले सीजन जयपुर में ही गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक ठोका है। आईपीएल का सबसे तेज शतक क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंदों में यह कारनामा किया था।