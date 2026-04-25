264 रन बनाकर इन गलतियों की वजह से हार गई DC, PBKS ने चेज किया IPL इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट

IPL 2026 DC vs PBKS Highlights: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में पंजाब किंग्स को रोकना अब तक सभी टीमों के लिए नामुमकिन साबित हुआ है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शनिवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 264 रन बनाए थे। अब तक आईपीएल इतिहास में इतना बड़ा लक्ष्य किसी टीम ने हासिल नहीं किया था, लेकिन पंजाब किंग्स के इरादे इस सीजन अलग ही नजर आए। उन्होंने 7 गेंद पहले ही 4 विकेट खोकर 265 रन बनाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।