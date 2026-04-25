DC ने पलट दिया IPL का इतिहास, राहुल-नितीश ने PBKS के गेंदबाजों को मार-मार करकर दिया बेबस

राहुल और नितीश के आगे पीबीकेएस के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए। राहुल ने 67 गेंदों में 152 रनों की यादगार पारी खेली। अपनी इस पारी में राहुल ने 16 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के लगाए। राहुल आईपीएल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। उन्होंने अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड ध्वस्त किया। अभिषेक ने आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए 141 रन बनाए थे। राहुल टी20 क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बने। उन्होंने इस मामले में तिलक वर्मा को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 2024 में 151 रनों की शानदार पारी खेली थी।