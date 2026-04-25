राहुल ने मचाया ऐसा गदर कि एक साथ टूट गया आंद्रे रसेल-पोलार्ड का रिकॉर्ड, क्रिस गेल की कर ली बराबरी

इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सपाट पिच पर पारी की शुरुआत केएल राहुल और निशान मदुष्का ने की, लेकिन निशान तीसरे ओवर में 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नितीश राणा ने क्रीज पर आकर पारी को संभाला और राहुल के साथ मिलकर रिकॉर्ड साझेदारी कर डाली। इस दौरान पारी के 12वें ओवर में नितीश राणा ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 28 रन बटोरे। वहीं 16वें ओवर में केएल राहुल ने 3 छक्के और एक चौका लगाकर 24 रन जुटाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।