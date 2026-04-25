राहुल-नितीश ने मिलकर बनाए 220 रन, लेकिन नहीं तोड़ पाए विराट-डीविलियर्स का रिकॉर्ड, देखें IPL की सबसे बड़ी साझेदारी

IPL 2026 DC vs PBKS, KL Rahul Hundred: आईपीएल 2026 का 35वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के सामने मेजबान दिल्ली कैपिटल्स है, जिसने पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन का विशाल लक्ष्य रखा है। इस दौरान केएल राहुल ने नाबाद 152 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 9 छक्के लगाए। वहीं नितीश राणा ने भी 44 गेंदों में 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली।