6,4,4,4,4,6: नीतिश राणा ने बनाई ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज की रेल, राहुल के साथ मिलकर तोड़ा 15 साल पुराना रिकॉर्ड

इसके साथ ही नितीश राणा और केएल राहुल के बीच 160 रनों की शानदार साझेदारी हो गई। यह पंजाब किंग्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़ी साझेदारी भी है। आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स के लिए पंजाब किंग्स के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड पहले वीरेंद्र सहवाग और डेविड वॉर्नर के नाम था, जिन्होंने 2011 में 141 रन जोड़कर ये कारनामा किया था। अब राहुल और नितीश राणा की जोड़ी 160 रन जोड़कर सबसे आगे निकल गए हैं।