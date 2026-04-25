क्या दिल्ली कैपिटल्स खत्म करेगी पंजाब किंग्स की जीत का सिलसिला? केएल राहुल ने बताया अपना प्लान

Delhi Capitals vs Punjab Kings: आईपीएल 2026 का 35वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां दिल्ली कैपिटल्स पहले बल्लेबाजी कर रही है। इस मुकाबले में उनके सामने पंजाब किंग्स है, जो अब तक कोई मैच नहीं हारी है। इस मैच से पहले डीसी के विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल ने बताया कि उन्हें पंजाब किंग्स जैसी मजबूत टीम को हराने के लिए क्या करना होगा। राहुल ने ये भी कहा कि डीसी में चैंपियन बनने के सभी गुण हैं।