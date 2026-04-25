Lungi Ngidi Injury: चलते मैच में बड़ा हादसा, लुंगी एनगिडी मैदान से सीधे पहुंचे हॉस्पिटल, जानें पूरा मामला

पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने अक्षर पटेल के ओवर की दूसरी गेंद पर एक शॉट खेला, जिसके पीछे लुंगी एनगिडी भागे। कैच करने की कोशिश में वह अपने सिर के बल गिर गए। कैच तो छूटा ही, साथ ही एनगिडी भी गिर गए और उसके बाद वह खड़े नहीं हो पाए। पहले फीजियो मैदान पर आए लेकिन जब मामला गंभीर होता दिखा, तो तुरंत मैदान पर एंबुलेंस मंगवाया गया और उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। एनगिडी की जगह मैदान पर दुश्मंता चमीरा को बुलाया गया है। इस दौरान खेल लगभग 15 मिनट तक रुका रहा।