Lungi Ngidi Injury: चलते मैच में बड़ा हादसा, लुंगी एनगिडी मैदान से सीधे पहुंचे हॉस्पिटल, जानें पूरा मामला

लुंगी एनगिडी (फोटो- IANS)
IPL 2026 DC vs PBKS: Lungi Ngidi Injury Update: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2026 का 35वां मुकाबला खेला जा रहा है, जहां साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी के साथ बड़ा हादसा हो गया और उन्हें सीधे मैदान से अस्पताल ले जाया गया। उनकी जगह श्रीलंका के दुश्मता चमीरा को कंकशन सब्सटीट्यूट के तौर पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है।
पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने अक्षर पटेल के ओवर की दूसरी गेंद पर एक शॉट खेला, जिसके पीछे लुंगी एनगिडी भागे। कैच करने की कोशिश में वह अपने सिर के बल गिर गए। कैच तो छूटा ही, साथ ही एनगिडी भी गिर गए और उसके बाद वह खड़े नहीं हो पाए। पहले फीजियो मैदान पर आए लेकिन जब मामला गंभीर होता दिखा, तो तुरंत मैदान पर एंबुलेंस मंगवाया गया और उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। एनगिडी की जगह मैदान पर दुश्मंता चमीरा को बुलाया गया है। इस दौरान खेल लगभग 15 मिनट तक रुका रहा।
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