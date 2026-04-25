IPL इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए KL Rahul, तोड़ डाले इतने सारे रिकॉर्ड

राहुल आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा चौके-छक्के लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने अपनी 152 रनों की नाबाद पारी में कुल 25 बाउंड्री (16 चौके और 9 छक्के) लगाईं। राहुल ने नितीश राणा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 220 रनों की साझेदारी की, जो आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी भी बन गई है। इसके साथ ही यह दिल्ली कैपिटल्स की ओर से किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। राहुल-नितीश ने डेविड वॉर्नर और नमन ओझा की जोड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2012 में 189 रनों की अटूट साझेदारी की थी।