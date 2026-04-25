264 बनाने के बावजूद कैसे हार गई दिल्ली कैपिटल्स? अक्षर पटेल ने खुलकर बताया किसकी वजह से हारी टीम

अक्षर ने आगे कहा, "हमने 264 रन बनाए, जो इंडियन प्रीमियर लीग में एक रिकॉर्ड स्कोर है। इससे पता चलता है कि अगर किस्मत थोड़ी भी आपके साथ हो और आप अपने कैच पकड़ लें, तो आप लगातार दो या तीन मैच जीत सकते हैं। अगर आप उन मैचों को देखें जिनमें हम हारे हैं, तो उनमें से कई मैच बहुत करीबी थे। टॉस के समय भी मैंने यही कहा था कि अगर हम अहम पलों को भुना लें, तो दो या तीन मैचों के नतीजे हमारे पक्ष में जा सकते थे और हम जीत का सिलसिला जारी रख सकते थे। ऐसा बार-बार नहीं हो सकता कि आप हर बार मैदान पर आएं और वही गलतियां दोहराते रहें। इसलिए मुझे लगता है कि हम वापस जाएंगे, देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और कहां सुधार की गुंजाइश है।"