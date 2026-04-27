क्या LSG भूल गई थी नरेन के खिलाफ पूरन का ये शर्मनाक रिकॉर्ड? मेडन खेल चुके हैं सुपर ओवर

आपको बता दें कि निकोलस पूरन को लखनऊ की ओर से सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, जो पहली ही गेंद पर Sunil Narine की गेंद पर बोल्ड हो गए। यही वजह रही कि लखनऊ की टीम सुपर ओवर में सिर्फ 1 रन ही बना सकी। दूसरा सबसे हैरान करने वाला फैसला यह रहा कि जिस गेंदबाज ने इस मैच में एक भी विकेट नहीं लिया, उसे सुपर ओवर में गेंदबाजी के लिए भेजा गया, जबकि टीम में Mohammed Shami जैसा अनुभवी गेंदबाज मौजूद था। जब मोहम्मद शमी ने आखिरी ओवर में छक्का लगाकर मैच को टाई कर सुपर ओवर तक पहुंचाया, तब सभी को अंदाजा था कि कोलकाता की ओर से सुनील नरेन ही गेंदबाजी करेंगे।