सुपर ओवर में भी बुरी तरह फ्लॉप हुए निकोलस पूरन, लेकिन कोच ने किस्मत पर फोड़ा ठीकरा

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज और LSG के हेड कोच Justin Langer ने कहा, “यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पूरन सुनील नरेन से अच्छी तरह वाकिफ थे और मैनेजमेंट इसका फायदा उठाना चाहता था। हमें पता था कि सुनील नरेन गेंदबाजी करेंगे, और अगर आप पूरन का रिकॉर्ड देखें, तो उन्होंने दुनिया के किसी भी दूसरे खिलाड़ी के मुकाबले सुनील नरेन का ज्यादा सामना किया है। इसलिए हमें लगा कि वही सबसे सही विकल्प हैं। मुझे पता है कि वह अभी तक अपनी लय में नहीं लौटे हैं, लेकिन हमें लगा कि अगर कोई सुपर ओवर को संभाल सकता है, तो वह पूरन ही हैं। और आप अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों पर ही तो भरोसा करते हैं, है ना?”