Rinku Singh IPL Records: लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में रविवार रात खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सुपर ओवर में जीत दर्ज की है। केकेआर की इस जीत के हीरो रिंकू सिंह रहे, जिन्‍होंने बल्‍ले से ही नहीं, फील्डिंग में भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए आईपीएल में इतिहास रच एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया।