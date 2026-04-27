जीत का जश्न मनाते रिंकू सिंह और रोवमन पॉवेल। (फोटो सोर्स: IANS)
Rinku Singh IPL Records: लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में रविवार रात खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सुपर ओवर में जीत दर्ज की है। केकेआर की इस जीत के हीरो रिंकू सिंह रहे, जिन्होंने बल्ले से ही नहीं, फील्डिंग में भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए आईपीएल में इतिहास रच एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया।
रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों में 83 रनों की नाबाद पारी खेली। ये उनका आईपीएल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 5 छक्के लगाए। इनमें से लगातार चार छक्के उन्होंने आखिरी ओवर में लगाए। इसके साथ ही उन्होंने शानदार फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए चार कैच भी पकड़े। इसके बाद सुपर ओवर में पहली ही गेंद पर चौका लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत भी सुनिश्चित की।
(83* रन, 4 कैच) - रिंकू सिंह (केकेआर बनाम एलएसजी) लखनऊ, 2026*
(56* रन, 4 कैच) - रियान पराग (आरआर बनाम आरसीबी) पुणे, 2022
(53 रन, 4 कैच) - जैक्स कैलिस (केकेआर बनाम डेक्कन) कोलकाता, 2011
(52 रन, 5 कैच) - डेरिल मिचेल (सीएसके बनाम एसआरएच) चेन्नई, 2024
9 - दिल्ली डेयरडेविल्स, दिल्ली में (2013-15)
8 - डेक्कन, हैदराबाद में (2008-11)
8* - एलएसजी, लखनऊ में (2025-26)
7 - डेक्कन, हैदराबाद में (2011-12)
7 - पुणे वॉरियर्स, पुणे में (2012-13)
4 - जैक्स कैलिस बनाम डेक्कन, कोलकाता, 2011
4 - रिंकू सिंह बनाम जीटी, डीवाई पाटिल, 2022
4 - रिंकू सिंह बनाम एलएसजी, लखनऊ, 2026*
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