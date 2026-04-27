LSG vs KKR: रिंकू सिंह का चला जादू, अकेले पलट दिया मैच, सुपर ओवर में KKR ने LSG को हराया

ओवर की तीसरी गेंद पर कार्तिक ने हिम्मत सिंह की 10 गेंदों में खेली गई 19 रनों की पारी का अंत कर दिया। ओवर की चौथी गेंद पर प्रिंस यादव ने एक रन लिया, तो पांचवीं गेंद डॉट रही। ओवर की आखिरी गेंद पर शमी ने जोरदार छक्का लगाया और मैच को टाई कराते हुए सुपर ओवर में पहुंचा दिया। शमी 6 गेंदों में 11 रन बनाकर नाबाद रहे। गेंदबाजी में केकेआर की तरफ से वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा ने दो-दो विकेट चटकाए।

इससे पहले, केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 155 रन बनाए। कप्तान अजिंक्य रहाणे सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, टिम सीफर्ट बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। अंगकृष रघुवंशी 9 रन ही बना सके। रोवमैन पॉवेल को एक रन के स्कोर पर मोहसिन खान ने पवेलियन भेजा। कैमरून ग्रीन ने 21 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 34 रन बनाए। गेंदबाजी में LSG की तरफ से मोहसिन खान ने 4 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट निकाले। वहीं, जॉर्ज लिंडे ने एक विकेट चटकाया।