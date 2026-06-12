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‘मुझे पूरा भरोसा है’, T20 World Cup से पहले पूर्व क्रिकेटर और TMC सांसद कीर्ति आजाद का बड़ा बयान

TMC MP Kirti Azad on ICC Women's T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्‍ड कप से पहले TMC सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने भारतीय महिला टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि वे जीतती रहेंगी और देश के लिए और जीतें लाएंगी।

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भारत

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lokesh verma

Jun 12, 2026

TMC MP Kirti Azad on Indian Women's Team

भारतीय महिला टी20 टीम। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

TMC MP Kirti Azad on Indian Women's Team: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भारतीय महिला टीम को शुभकामना दी है। उन्‍होंने कहा कि हमारी महिला क्रिकेट टीम बहुत अच्‍छी और खिलाड़ी बहुत टैलेंटेड हैं। उन्होंने हाल ही में वर्ल्ड कप जीता है। वह जिस तरह वे आत्मविश्वास के साथ खेलती हैं, उसी तरह आगे भी अच्छा परफॉर्म करती रहेंगी। पूरे देश की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वे जीतती रहेंगी और देश के लिए और भी जीतें लाएंगी।

अपडेट जारी...

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Women's T20 World Cup 2026

Published on:

12 Jun 2026 04:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘मुझे पूरा भरोसा है’, T20 World Cup से पहले पूर्व क्रिकेटर और TMC सांसद कीर्ति आजाद का बड़ा बयान

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