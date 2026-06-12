12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AFG 1st ODI: कल दिखेगी रोहित शर्मा-राशिद खान की टक्कर, जानें कब, कहां और कैसे देखें भारत- अफगानिस्तान का पहला वनडे

IND vs AFG 1st ODI: टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा कल अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला वनडे में मैदान पर नजर आएंगे। विराट कोहली की गैरमौजूदगी में रोहित के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। देखें मैच का पूरा शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jun 12, 2026

Rohit Sharma playing IND vs AFG 1st ODI , India vs Afghanistan Dharamshala ODI schedule , IND vs AFG live streaming JioHotstar Star Sports , Rohit Sharma batting vs Afghanistan 2026

Rohit Sharma: रोहित शर्मा 13 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज का पहला वनडे मैच खेलने उतरेंगे (Photo - BCCI and IANS)

IND vs AFG 1st ODI: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए शनिवार का दिन बेहद खास होने वाला है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल (13 जून) धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और फैंस को उम्मीद है कि कल उनके बल्ले से धर्मशाला में बड़ा धमाका देखने को मिलेगा।

विराट बाहर, रोहित पर टिकी नजरें

इस सीरीज की शुरुआत से ठीक पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह टीम में यशस्वी जायसवाल की एंट्री हुई है। कोहली की गैरमौजूदगी में अब रोहित शर्मा पर भारतीय बल्लेबाजी को संभालने की दोहरी जिम्मेदारी होगी। कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर रोहित कल अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। हाल ही में खत्म हुए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बाद रोहित इस वनडे सीरीज में बड़ी पारी खेलने के लिए बेताब हैं।

इस मुकाबले का सबसे बड़ा रोमांच रोहित शर्मा और राशिद खान की आमने-सामने की टक्कर होने वाला है। एक तरफ जहां हिटमैन रोहित शर्मा होंगे, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर राशिद खान अपनी फिरकी के जाल में बल्लेबाजों को फंसाने के इरादे से उतरेंगे।

कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच?

भारत और अफगानिस्तान के बीच कल होने वाला यह पहला वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। टॉस दोपहर 1:00 बजे होगा। इस मुकाबले का मजा आप घर बैठे JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए ले सकते हैं। वहीं, टीवी पर इसका सीधा प्रसारण (Live Telecast) Star Sports 1 और Star Sports 1 Hindi चैनलों पर किया जाएगा।

मैचतारीख और दिनमैदान (स्थान)समय (IST)
1st ODI13 जून, शनिवारHPCA स्टेडियम, धर्मशालादोपहर 1:30 बजे
2nd ODI17 जून, बुधवारइकाना स्टेडियम, लखनऊदोपहर 1:30 बजे
3rd ODI20 जून, शनिवारचेपॉक स्टेडियम, चेन्नईदोपहर 1:30 बजे

पूरी भारतीय टीम (सक्वाड)

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे।

पूरी अफगानिस्तान टीम (स्क्वाड)

हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमनुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सिद्दीकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, रहमत शाह, इकराम अलीखिल, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नांग्याल खरोती, एएम गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी, फरीद मलिक, बिलाल सामी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

12 Jun 2026 04:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AFG 1st ODI: कल दिखेगी रोहित शर्मा-राशिद खान की टक्कर, जानें कब, कहां और कैसे देखें भारत- अफगानिस्तान का पहला वनडे

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘मुझे पूरा भरोसा है’, T20 World Cup से पहले पूर्व क्रिकेटर और TMC सांसद कीर्ति आजाद का बड़ा बयान

TMC MP Kirti Azad on Indian Women's Team
क्रिकेट

Kane Williamson Retiremen: केन विलियमस ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, 16 साल लंबे करियर पर लगाया विराम

Kane Williamson retires from T20Is
क्रिकेट

2027 World Cup के प्लान में गुरनूर बरार और ईशान किशन क्‍यों हैं फिट? इरफान पठान ने बताया कारण

Irfan Pathan on Gurnur Brar and Ishan Kishan
क्रिकेट

Dale Steyn on Vaibhav Suryavanshi: ‘वैभव सूर्यवंशी का करियर हो सकता है बर्बाद’, डेल स्टेन ने दी भारतीय क्रिकेट को चेतावनी

vaibhav suryavanshi
क्रिकेट

T20 World Cup से पहले चिनेल हेनरी की चोट पर आया अपडेट, वार्म-अप मैच में स्ट्रेचर से ले जाया गया था बाहर

Chinelle Henry injury update
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.