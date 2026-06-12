IND vs AFG 1st ODI: कल दिखेगी रोहित शर्मा-राशिद खान की टक्कर, जानें कब, कहां और कैसे देखें भारत- अफगानिस्तान का पहला वनडे

इस सीरीज की शुरुआत से ठीक पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह टीम में यशस्वी जायसवाल की एंट्री हुई है। कोहली की गैरमौजूदगी में अब रोहित शर्मा पर भारतीय बल्लेबाजी को संभालने की दोहरी जिम्मेदारी होगी। कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर रोहित कल अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। हाल ही में खत्म हुए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बाद रोहित इस वनडे सीरीज में बड़ी पारी खेलने के लिए बेताब हैं।